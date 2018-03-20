Küçük zabıtalar iş başında

Sonrasında öğrenciler bir günlüğüne zabıta elbisesi giyerek esnafları, yemekhaneleri ve okul kantinlerini teftişe çıktı.

Başkan Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak çocuk meclisi, kadın meclisi, gençlik kulübü ve halk meclisini etkin olarak kullanan bir belediyeyiz her yıl düzenli periyotlar içerisinde yaptığımız çocuk meclisi toplantısında çocuk meclisimizin önerisiyle yaptığımız bu programdan dolayı kendilerini tebrik edip okul hayatında başarılar dilerim" dedi.

Herkesin sahip olduğu hakları ve bu hakları nasıl savunacağını bilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Karayol, bu kapsamda Tüketiciyi Koruma Haftası'nın vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Tüketiciyi koruma adına gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, vatandaşların da bu düzenlemelerden haberdar olması gerektiğini söyleyen Başkan Karayol, "Sağlıklı ekonominin baş aktörünün bilinçli tüketiciler olduğunu ifade etti. Başkan Karayol, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 15-21 Mart tarihlerini arasında kutlanan 'Tüketiciyi Koruma Haftası'nın verimli geçmesini diledi.

