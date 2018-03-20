Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Küçük zabıtalar iş başında

Küçük zabıtalar iş başında

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 15-21 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan "Dünya Tüketiciler Haftası" dolayısıyla, öğrencilerin talebi üzerine Saraycık ilköğretim okulu öğrencileri ile bir araya geldi.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:03
Küçük zabıtalar iş başında

Sonrasında öğrenciler bir günlüğüne zabıta elbisesi giyerek esnafları, yemekhaneleri ve okul kantinlerini teftişe çıktı.

Başkan Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak çocuk meclisi, kadın meclisi, gençlik kulübü ve halk meclisini etkin olarak kullanan bir belediyeyiz her yıl düzenli periyotlar içerisinde yaptığımız çocuk meclisi toplantısında çocuk meclisimizin önerisiyle yaptığımız bu programdan dolayı kendilerini tebrik edip okul hayatında başarılar dilerim" dedi.

Herkesin sahip olduğu hakları ve bu hakları nasıl savunacağını bilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Karayol, bu kapsamda Tüketiciyi Koruma Haftası'nın vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Tüketiciyi koruma adına gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, vatandaşların da bu düzenlemelerden haberdar olması gerektiğini söyleyen Başkan Karayol, "Sağlıklı ekonominin baş aktörünün bilinçli tüketiciler olduğunu ifade etti. Başkan Karayol, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 15-21 Mart tarihlerini arasında kutlanan 'Tüketiciyi Koruma Haftası'nın verimli geçmesini diledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük zabıtalar iş başında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN