Öğrenciler müzede ders yaptı

Klasik müzecilik anlayışından çok çağdaş müzecilik anlayışını benimseyen Çankırı Müzesi'nde milyonlarca yıl geçmişi olan fosillerin yanı sıra Eski Tunç Çağı, Hitit, Roma- Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan tarihi kalıntılar eşliğinde yapılan etkinlikler hem ziyaretçilere hem de öğrencilere müzeyi sevdirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda müze müdürlüğü yetkilileri öğrencilerin müzeye olan ilgisini artırmak amacıyla müzede ders yapılması imkanını sağladı. İlk olarak müzeyi gezen öğrenciler meraklı gözlerle tarihe yolculuk yaptı. Öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile birlikte Paleontoloji dersini işledi.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi 6. Sınıf öğrencilerinden Ahmet Buğra Bozbıyık, müzede ders yapmanın çok güzel olduğunu söyledi. Bozbıyık, müzede eskiden yaşamış canlı kalıntılarını gördüğünü ve çok etkilendiğini aktardı.

Öğrencilerden Neval Begüm Can ise müzeyi beğendiğini ifade ederek, "Burada ders işlemek çok güzelmiş. Eskiyi gördük ve birazda üzüldüm. Çünkü önceden buralar ormanlık ve sulak yerlermiş ama şimdi kuru toprak. Müzeye daha öncede gelmişti. İnsanların kullandığı eşyalar dikkatimi çekti" dedi.

Çankırı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Nazlı Barış, müzede ders işlemenin öğrencileri açısından çok daha faydalı olacağını düşündüğü için müzede ders yaptıklarını söyledi. Barış, bilim sanat merkezinde özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğünü aktararak, "Müzede paleontoloji konusunu işledik.

Öğrencilerimizin paleontoloji çalışmalarla hangi sonuçların elde edilebileceğini, nerelerde çalışabileceğini görmelerini ve bu bilimi tanımalarını istedim. Bu sayede varsa bu alana ilgileri, bu alanda yapacakları çalışmalara öncü olmayı da amaçladık. Müzemiz öğrencilerimiz için oldukça verimli bir alan. Hem gezi anlamında hem de dersimizi işleyeceğimiz alan anlamında güzel kurulmuş. Müze yetkililerine bize gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Müze yetkilileri de ilimizdeki tüm çocuklara müzeyi tanıtmak, kültür bilincini oluşturmayı ve daha fazla öğrenciyi müzeye çekebilmek adına böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek 7'den 70'e herkesi müzeye davet etti.

