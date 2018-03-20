Şehitler için Kepez’e fidan dikildi

Erciyes Üniversitesi öğrencileri Kepez ilkokulunda okuyan minikler Kepez'de Başkan Mustafa Palancıoğlu ile bir araya gelerek birçok fidanı toprakla buluşturdular.

Etkinlikte ağaçlandırma ve fidan dikiminin önemini vurgulayan Başkan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün Kepez Mahallemizde ağaçlandırma çalışması yaptık. Bu sene inşallah Talas'ta ağaçlandırma yılı olacak. Yalova, Sakarya, Sapanca'dan çok sayıda fidan satın aldık. Okullarımızda ve tüm kurumlarımızda ağaçlandırma çalışması başlatacağız.

İnşallah bu sene vatandaşlarımız Talas'ta bu tür etkinlikleri sık sık görecek. Önceki yıllarda burada yine ağaçlandırma çalışması yapılmıştı. Bugün de minik öğrencilerimiz ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerimiz ile birçok fidanı toprakla buluşturduk. Bu şekilde ağaçlandırmanın ve ağacın önemi çocuklarımıza aşılanmış oluyor. İnşallah bu sene Talas ağaca doyacak. Tüm vatandaşlarımızı ağaçlandırma kampanyamıza destek vermeye bekliyoruz" dedi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ise, "Bugün burada şehitlerimizin anısına bir ağaçlandırma çalışması yapacağız. Kepez Mahallesi'ne üniversiteden genç arkadaşlarımızla sosyal sorumluluk çerçevesinde bu ağaçlandırma yapacağız. Bölgemizi ağaçlandırarak gelecek nesillere daha yeşil bir alan bırakacağız. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

