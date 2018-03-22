Çocuklar, Kocasinan’da çok mutlu

Çocuklara olan ilgi ve sevgisiyle dikkat çeken Çolakbayrakdar çifti, Kocasinan Çocuk Kulübü'nde çeşitli kurslarda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelip, onlarla keyifli vakit geçirdi. Geleceğin teminatı çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Çolakbayrakdar çifti, gitar, bağlama, halk oyunu ve resim gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerin performansını izledi. Hünerlerini sergileyen kursiyerlerin performansı göz doldurdu.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sanatsal, sosyal ve kültürel hizmetlerle örnek hizmetler gerçekleştiriyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimize ve çocuklarımıza pozitif ayrıcalık tanıyoruz ve birçok projelerimizi onlar için yapıyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Çocuk Kulübü Tesisimizde gençlerin ve çocukların yeteneği ve ilgisi doğrultusunda çeşitli kurslar açıyoruz. Geleceğimizin teminatı yavrularımız, tesisimizde hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.