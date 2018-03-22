İki projeye bakanlık desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erciyes Üniversitesi karşısında yapılması planlanan Engelsiz Yaşam merkezi için destek istediklerini ifade eden Başkan Çelik, "Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam merkezi'ni Kayseri'ye kazandıracağız. 20 dönümlük alanda yapacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi'nin projesini tamamladık. Çok güzel bir proje ortaya çıktı. Engellilerin rehabilitasyonu, eğitimi ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik birimlerin yer alacağı her türlü imkanı içinde barındıracak bir proje oldu. Bu proje için Sayın Bakanımızdan destek istedik. 20 milyon TL'yi geçecek olan yatırım için Bakanımızdan söz aldık" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı görüşmede Felahiye Toplu Ahır Projesi ile ilgili de bilgi verdiğini ve bu projenin Bakanlığın gelir getirici projeleri kapsamına alınması talebinde bulunduğunu söyledi. Bakan Kaya'nın Türkiye'ye model olacak projeyi çok beğendiğini dile getiren Başkan Çelik, "Felahiye Toplu Ahır Projesi'nde 450 baş hayvanın besiciliği yapılabilecek. Geçen yıl temelini attığımız Toplu Ahır Projesi inşaatı hızla devam ediyor. Projeyi yaptıktan sonra Felâhiye'deki vatandaşlarımızın ahırlarında bulunan hayvanları buraya alacağız. Hayvanlara uzman veterinerler kontrolünde bakılacak, sağımlar yapılacak ve ürünler satılacak. Bu tesisin giderine herkes hayvan sayısı kadar katılacak. Ay sonunda da herkesin hayvanının ne kadar süt verdiği belli olduğu için giderler çıktıktan sonra gelirler vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bu proje için bölgemizdeki 150 aileye Bakanlığımız tarafından 3'er baş hayvan verilmesi talebinde bulundu. Sayın Bakanımız bu projemize de sıcak baktı ve destek sözü verdi" diye konuştu.