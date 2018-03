Niğde’de 10 bin fidan toprakla buluştu

Bor Meslek Yüksek Okulu arazisinin 2 bin 600 dönümlük kısmında düzenlenen törende 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Öğrencilerin folklor gösterisi ile başlayan programda konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Çocuklara ve gençlere ağaç sevgisini aşılamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik yapıldığını söyledi.

Şimşek;

-"Ülkemizin yüzde 27'lik kısmı ormanlarla kaplıdır. Fakat üzülerek söylemeliyim ki artan dünya nüfusu ve bunun sonuncunda meydana gelen arazi ihtiyacı, endüstriyel tüketimin hızla artması, orman yangınları gibi sebepler, üzerinde yaşadığımız yeryüzünde orman varlığını ciddi oranda tehdit etmektedir. Oysa ormanlar sadece bizim değil tüm insanlığın ortak mirasıdır. Bu mirasa hep birlikte sahip çıkmalıyız." dedi.

Temiz havanın ve suyun kaynağı, tarımın sigortası, çölleşmenin ve küresel ısınmanın panzehri olan ormanları genişletmek için çok çalışmak gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti;

-"Toprakla buluşacak olan fidanlarımız, bize karşılık beklemeden iyilik yapmayı öğretmektedir. Gelin hep birlikte fidan dikelim, var olan değerlerimizi, ormanlarımızı koruyalım. Yetişmiş bir ağaç 17 insanın oksijenini karşılıyor. O nedenle eşimizi, çocuğumuzu, kardeşimizi sevdiğimiz gibi, onlara da kalbimizde yer ayırmalı, ağaçları ve ormanı korumalıyız. Bu konuda toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşüyor. Hele Niğde'mizin orman varlığını düşündüğümüzde, sadece orman müdürlüğümüzün çalışmaları ile yetinmeyip, her vatandaşın, her kurumun bu konuda daha hassasiyet göstermesi ve her yıl kişi başına en az 10 ağaç dikmek için çaba çalışmalarımızı arttırmalıyız."

Düzenlenen programın ardından protokol üyeleri, kendi isimleri adına dikilen fidanlara toprak atarak ilk can suyunu verdi.