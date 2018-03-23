Aksaray’da hububat alım satımında yeni dönem

Toprak Mahsulleri Ofisi Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Gökhan Gürbüz, lisanslı depoculuk sisteminin üretici, tüccar ve sanayicilere sağladığı avantajlar ve işleyiş hakkında bilgilendirmede bulundu. Lisanslı depoculuğun üretici ve işletmecilere önemli birçok maddi kolaylığı da beraberinde getireceğine vurgu yapan Gürbüz, lisanslı depoya ürün bırakan üretici, tüccar ve şirketlerin sahip oldukları ELÜS'ü teminat göstererek TMO'nun sözleşme imzaladığı bankalardan kredi kullanabileceğini ifade etti. Daha sonra katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök, Türkiye'de lisanslı depoculuğun gelişmesi ve önünün hızlı bir şekilde açılması adına sektörde beklenilen adımların atılmaya başlandığını kaydetti. Başkan Özkök, yeni dönemde TMO'nun sözleşmeli lisanslı depoların bulunduğu bölgelerde ürün alımlarını sadece ilgili lisanslı depolar aracılığıyla gerçekleştireceğini söyledi.

Ticaret borsasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 'Elektronik Ürün Senetlerinin Alım-Satımına' ilişkin bölgede yetkilendirilmiş borsa olacağını belirten Özkök, "Türkiye'nin çeşitli illerindeki lisanslı depolarda düzenlenen ürün senetlerinin tescili ve ticareti yeni dönemle birlikte borsamız Elektronik Ürün Senetleri Platformunda işlem görebilecek. Bu konuda üreticilerimize ve tüccarlarımıza en iyi hizmeti yerinde verebilmek adına lisanslı depoculuk izni bulunan şirketlerle sözleşme imzalamaya başladık" dedi.

Düzenlenen toplantıya Toprak Mahsulleri Ofisi Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Gökhan Gürbüz, TMO Aksaray Şube Müdürü Rıfat Tutar, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bestami Zabun, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, İl Genel Meclis Üyesi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, daire müdürleri, tüccarlar, esnaflar ve çiftçiler katıldı.