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'de şüphelileri tutuklandı

Kayeri'nin Sarıoğlan ilçesinde, içinde altın ve para bulunan çelik kasayı girdikleri evden çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:06
Kayseri'de hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Olay, ilçeye bağlı Bakarcak Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Bayraklı'nın evine giren 4 kişi, içinde 90 bin lira değerinde altın ve para bulunan çelik kasayı alıp, kaçtı. olayını fark eden Bayraklı, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin izine ulaştı. Hırsızlık şüphelilerinin, Güzelyalı Mahallesi'nde Yusuf Cerit'in de 40 bin lirasını çaldığı belirlendi. Engin T., Mustafa T., Furkan S. ve Yunus Emre S., Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelileri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kayseri'de hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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