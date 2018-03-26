Kayseri'de Kocasinan personeline yangın tatbikatı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personeller tarafından Kocasinan Belediyesi'nin atölyesinde belediye çalışanlarına yönelik yangın eğitimi uygulamalı anlatıldı.

Eğitimde yangın çıkış sebepleri, yangınların sınıflandırılması, etkenleri, yangın yerindeki tehlikeler ve hareket tarzı, mücadele ve müdahale yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan maddeler, söndürme prensipleri, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında bilgi verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın sürekli bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrendi. Yangına donanımlı bir şekilde müdahale edilmesi hayatı önem taşımaktadır. Bizim önceliğimiz özellikle çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Eğitimin ardından katılımcılar, uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi.