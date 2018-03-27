Okumaya teşvik okuyana tebrik

Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler teması ile gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde kütüphaneleri ziyaret eden okulların öğrencileri okumaya teşvik edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin "Okuyan ve Okutan Şehir" sloganı çerçevesinde daha çok okuması için yatırımlarını sürdürüyor. Bir taraftan da özellikle yeni nesillerin okumaya teşvik edilmesi için çalışmalar yapılıyor.

54. Kütüphane Haftası'na da Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler teması ile katılan Büyükşehir Belediyesi bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

Haftanın ilk gününde Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi'nde yapılan etkinlik Belsin Sezai Karakoç Kütüphanesi'nde devam etti. Kütüphaneyi ziyaret eden okulların öğrencilerine kitap hediye edildi.

Öğrencilerin birlikte boyama yaparak eğlendikleri ve kitap okudukları etkinlikte çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

