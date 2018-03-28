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Annesiz kalan 10 yavru köpeğe bakıyor

'ın Suşehri ilçesinde kimya mühendisi , annesiz kalan 10 tane yavrusuna anne şefkatiyle bakıyor.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:17
Annesiz kalan 10 yavru köpeğe bakıyor

Suşehri'ne bağlı Gözköy köyünde 18 Mart günü hamile olan Kangal cinsi 10 tane yavrusunu doğurduktan sonra hayatını kaybetti. Annesiz kalan yavrulara kimya mühendisi ve hayvansever sahip çıktı. lere anne şefkatiyle bakan Demir, köpeklerin bakımıyla yakında ilgileniyor. Yavru köpekleri biberonla besleyen Demir zamanının çoğunu yavrularla geçiriyor.

Hayvansever Yasemin Demir, "İlçeye bağlı Gözköy'de bir köpeğin 10 yavru yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Tabi ki ben bu duruma çok üzüldüm. İki önce köye giderek yavru köpekleri alarak evime getirdim. Burada 2 saatte bir karınlarını doyuruyorum, tuvaletlerini yaptırıyorum. Yavru sayısı çok olduğundan gün boyu zorlanıyorum. üzerinden besleyici anne bulmak için duyurular yaptım.

'ta kangal köpek çiftliğinde yavruları ölen bir anne bulduk. Şimdi onları oraya götürmek istiyorum. Ayrıca sosyal medyadan yaptığım duyurulardan ülkenin bir çok yerinden hayvansever vatandaşlar tarafından mama ve bakım malzemeleri göndermektedirler. Bu konuda yardım eden hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum. Şu an yavruların sağlık durumları iyi görünüyor ama daha iyi bakıma ihtiyaçları var" dedi.

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Annesiz kalan 10 yavru köpeğe bakıyor
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