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Dünyanın en özel pazarcıları sattı

Uygulama Merkezinde öğrenim gören öğrenciler, Kapalı Modern Pazar yerinde satarak pazarcılık yaptı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:49
Dünyanın en özel pazarcıları meyve sebze sattı

Uygulama Merkezinde eğitimlerine devam eden yaklaşık 30 öğrenci Modern Kapalı Pazar yerinde satarak harçlıklarını kazandı. Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Pazarcılar Odası ile birlikte ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında öğrenciler meyve ve sebze satışı yaptı. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gösterilen dünyanın en özel pazarcıları kısa sürede tezgâhtaki ürünlerini satmayı başardı.

Pazarcılar Odası Başkanı yaptığı açıklamada, "Şu anda dünyanın en güzel pazarcıları Pazar yerimizde satış yapmaktadır. Allah'ın cennetle müjdelediği kişilere bir nebze mutluluk verebiliyorsak bizlerde mutlu oluyoruz. Bu organizasyonu iki senedir yapıyoruz. Çocuklarımıza önce alışveriş yapmayı öğrettik daha sonra da bir şeyler satıp evlerine bir lokma ekmek götürmenin zevkini yaşasınlar istedik" dedi.

Pazarcılar Odasına desteklerinden dolayı teşekkür eden Özel Eğitim Uygulama Merkez Müdürü Ümit Selçuk Şimşek de, "Öğrencilerimizin sosyalleşmesi, değişik ortamlarda bulunması ve yeni beceriler öğrenmesi anlamında pazara geldik.

Her türden her çeşit insanın rahatlıkla ulaşabildiği bir yerde ürün satışı yaptırmaktan ziyadesi ile mutluyuz. Çünkü öğrencilerimiz okulda öğrendikleri teorik bilgileri sosyal ortamlarda becerilerini gösterebilmelerine sahip olabiliyorlar" diye konuştu.

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Dünyanın en özel pazarcıları meyve sebze sattı
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