"Eşekli kütüphane" ile kazandığı okuma alışkanlığını 77 yaşında da sürdürüyor

Şahinefendi köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 77 yaşındaki Aydere, her hafta Tahsinağa İlçe Halk Kütüphanesinden aldığı ödünç kitaplarla okuma alışkanlığını sürdürüyor.

İlkokul çağından beri okumaya hevesi olduğunu, kahvehanede vakit harcamak yerine okuyarak bilgi edindiğini anlatan Şükrü Aydere, çocukluğunda hayvan otlatırken köye eşekle kitap getiren kütüphaneciden kitap okumanın yararlarını dinlediğini ve böylece kitap okumaya başladığını belirtti.

Bu yaşına kadar okuma alışkanlığından vazgeçmediğini ifade eden Aydere, "Koyunların arkasında okumaya devam ettim, okuma alışkanlığını bırakmadım. Okudukça tabiat sevgisini, hayvan sevgisini daha iyi anladım. Şimdi ise haftada bir Ürgüp'e geliyorum, kütüphaneyi ziyaret ediyorum. Bilgi edinmenin başı kitap okumaktır. Kitaptan aldığın bilgiyi kimseden alamazsın." diye konuştu.

"OKUYAN YOLDA KALMAZ"

Şükrü Aydere, okumanın faydasını anlayınca çocuklarına, torunlarına da okumayı sevdirdiğini kaydetti.

Gençlere de kitap okumalarını tavsiye eden Aydere, "Öğrenmenin ve okumanın yaşı yoktur. Her konuda yaptığın işi bilgili yapacaksın. 77 yaşına geldim, halen her gün yeni şeyler öğreniyorum. Hayatın kendisi okumaktır. Okuyan yolda kalmaz. Her hafta kütüphaneye gelerek farklı kitaplar alıyorum. Okuyorum ve okumayı çok seviyorum." dedi.

Ürgüp Tahsinağa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ömer Nair ise bölgede geçmişten bu yana insanların kitap okuma alışkanlığının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Nevşehir'in Türkiye'de en çok kütüphane olan kentlerden birisi olduğuna işaret eden Nair, şunları söyledi:

"Yaşlılarımız da kitap okumaya ilgi gösteriyor. 1950'li yıllarda Ürgüp'te kütüphaneci olan Mustafa Güzelgöz, köylerde yaşayan ve ulaşım noktasında sıkıntı çeken gençler başta olmak üzere vatandaşlara kitap ulaştırmak amacıyla 'eşekli kütüphane' ismiyle proje geliştiriyor. İçerisine yaklaşık 300 kitabın koyulduğu tahta bavullarla, eşekle köylere kitap götürüyor.

Bu da eşekli kütüphanenin günümüze yansıması. O zamanki gençler bugünkü amcalarımız, onların çocukları, onların torunlarının bugüne yansıması olarak düşünüyoruz."