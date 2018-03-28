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ile yaptı

'ın Suşehri ilçesinde ev hanımı , 'nde öğrendiği sanatı ile tel örgüden yaptı. Halk Eğitim Merkezi'nde gördüğü kurs ile çivi ve telin maharetli ellerde bir sanat eserine dönüştüğü Filografi'yi öğrenen ilal Kılıç'ın yaptığı Türk Bayrağı görenlerin ilgisini çekti.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:16
Filografi ile Türk Bayrağı yaptı

Evli ve iki çocuk annesi ,"Eşimin işi gereği bir süre kaldığımız Şarkışla ilçesinde 'nin açmış olduğu sanatı, gümüş işlemem kazaz iye ve yağlı boya resim kurslarında 6 ay kurslara katıldım. Buradan öğrendiğim Filografi sanatı ile boyanmış çelik tel ve filografik çivilerle evde boş kaldığım zamanlarımda bu sanatla uğraşıyorum.

Yapmış olduğum nda 4 bin 200 metre boyanmış çelik tel, 3 kilo filografik çivi kullanarak 15 günde bitirdim. Çok dikkat isteyen ve zaman alan bir uğraşı. Yapmış olduğum, filografik çalışmaları, gümüş işlemeleri ve yağlı boya çalışmalarımı üzerinden satışa sunuyorum.

Sosyal medya üzerinden paylaştığım el sanatlarım büyük ilgi görmektedir" dedi.

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Filografi ile Türk Bayrağı yaptı
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