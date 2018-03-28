Filografi ile Türk Bayrağı yaptı

Evli ve iki çocuk annesi Hilal Kılıç,"Eşimin işi gereği bir süre kaldığımız Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu Filografi sanatı, gümüş işlemem kazaz iye ve yağlı boya resim kurslarında 6 ay kurslara katıldım. Buradan öğrendiğim Filografi sanatı ile boyanmış çelik tel ve filografik çivilerle evde boş kaldığım zamanlarımda bu sanatla uğraşıyorum.

Yapmış olduğum Türk Bayrağında 4 bin 200 metre boyanmış çelik tel, 3 kilo filografik çivi kullanarak 15 günde bitirdim. Çok dikkat isteyen ve zaman alan bir uğraşı. Yapmış olduğum, filografik çalışmaları, gümüş işlemeleri ve yağlı boya çalışmalarımı sosyal medya üzerinden satışa sunuyorum.

Sosyal medya üzerinden paylaştığım el sanatlarım büyük ilgi görmektedir" dedi.

