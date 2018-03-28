Kıbrıs Gazisi Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı

Numune Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Gürsoy için Ulaş ilçesine bağlı Karahisar köyünde askeri tören düzenlendi. Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığından toprağa verildi.

Cenazeye Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sivas Şube Başkanı Mustafa Hızal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

