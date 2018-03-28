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Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'na 1953-3 tertip fiilen katılan , nedeniyle 65 yaşında hayata veda etti.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:08
Kıbrıs Gazisi Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı

Numune Hastanesi'nde hayatını kaybeden Gürsoy için Ulaş ilçesine bağlı Karahisar köyünde askeri tören düzenlendi. Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığından toprağa verildi.

Cenazeye Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Mustafa Hızal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kıbrıs Gazisi Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı
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