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Otomobilin çarptığı engelli motosikleti sürücüsü öldü

'ta kavşakta otomobilin çarptığı engelli motosikletinin sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:20
Otomobilin çarptığı engelli motosikleti sürücüsü öldü

saat 12.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, Bulvarı üzerindeki Hurdacılar Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. (31) yönetimindeki 58 BC 029 plakalı otomobil, Hurdacılar Sitesi'nden kavşağa çıkan Mustafa Keleş'in (66) kullandığı üç tekerlekli engelli motosikletiyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Keleş olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Keleş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Volkan Yılmaz ise ifadesine alınmak üzere karakola götürüldü. Olayda ölen 'in engelli olmadığı, yaşlılık nedeni ile bu aracı kullandığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı engelli motosikleti sürücüsü öldü
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