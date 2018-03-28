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larımızı modern bir yapıya kavuşturacağız

Belediye Başkanı Sami Aydın cılar Esnaf Odası'nı ziyaret etti.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:11
Pazarlarımızı modern bir yapıya kavuşturacağız

Oda Başkanı ve üyeler tarafından karşılanan Başkan Aydın, belediye hizmetleriyle ilgili cı esnafıyla fikir alışverişinde bulundu. Oda Başkanı Adem Argın, "Bizim sorun ve sıkıntılarımızla yakından ilgileniyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah işini rast getirsin.

ve esnaf için çalışıyor, bizler için çaba gösteriyor. Bundan dolayı Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bize verdiği değer zaten hizmetlerle ortada. Yapılan , yapılacak olan Cumartesi ve Salı pazarları ile bizlere verdiği değeri gösteriyor." dedi.

Belediye Başkanı Aydın ise, "Hem bu işi yapan pazarcı esnafımız, hem de vatandaşımız için pazar yerlerini modern alanlara dönüştürme projemiz var. Bu kapsamda ilk olarak caddeler ve yollar üzerine kurulan pazarları, sabit alanlara taşıyarak işe başladık. İkinci adımda ise bu alanları, tüm ihtiyaçlara cevap verecek modern pazarlara dönüştürdük.

Sadece pazar değil, bir otopark ve sosyal alan olarak dönüştürüyoruz. İlk örneğini Cuma Pazarı ile başlattık. İnşallah bu sene 'nı da yapacağız. Hedefimiz bütün pazarlarımızı modern bir yapıya kavuşturmak." ifadelerini kullandı.

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Pazarlarımızı modern bir yapıya kavuşturacağız
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