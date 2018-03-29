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'nde 200 dairenin temeli Cumartesi günü atılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi ve Uygulaması kapsamında Kazım Karabekir bölgesinde 4 bloktan oluşan 200 daire ve 10 dükkanın yer aldığı 31 Mart 2018 Cumartesi günü saat 15:30’da düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını söyledi.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:47
Kazım Karabekir Mahallesi'nde 200 dairenin temeli Cumartesi günü atılacak

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI

Mehmet Özhaseki'nin teşrifleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile temeli atılacak törene hemşerilerini davet eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Bu yıl 79 bloktan oluşan ve 3870 dairelik kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 mahalle için ihale yaptık. Şimdi bu ihale yapılan konutların temellerini sırası ile atıyoruz. Kısa sürede tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. 31 Mart 2018 Cumartesi günü saat 15:30'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin katımları ile 200 daire ve 10 dükkanın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimiz davetlidir. Bu anlamlı ve hizmet ile yatırım dolu etkinliğe bekliyoruz" dedi.

Eskibağ Sokak'ta yapımı gerçekleştirilecek olan ve 4 bloktan oluşan 200 daire ve 10 dükkan ile kentsel dönüşüm için bir çalışmanın yerine getirilmiş olacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, temel atma törenine katılımcılara ikramlarda bulunulacağını sözlerine ekledi.

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Kazım Karabekir Mahallesi'nde 200 dairenin temeli Cumartesi günü atılacak
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