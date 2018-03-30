Başkan Akay: “Şeker pancarı stratejik bir üründür mutlaka korunmalı”

Kayseri Şeker 14 ncü Çiftçi Meclis toplantısı Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir İllerindeki 12 bölgeden 200 çiftçi temsilcisinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapıldı.

Çiftçi Meclisinde Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikasının yönetim ve denetim Kurulu üyeleri yanı sıra Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve diğer yetkililer dışında komşu bölgelerden de bazı çiftçi temsilcileri hazır bulundular.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, yeni Kampanya dönemi ile ilgili bazı gelişmeleri çiftçi temsilcileri ile paylaştı. Çiftçi meclisinde, Bölgelerden çiftçiler söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akayda Çiftçi Meclisindeki konuşmasında; Şeker sektörü stratejik bir sektör olduğu için Şeker Pancarı da stratejik bir üründür. Şeker Pancarının Mutlaka korunması ve yaşaması gerekir.Pancar çiftçisinin varlığını sürdürmesi sayesinde aynı zamanda toplumdaki sosyal felaketlerin de önlenmesine katkı sağlanmakta olduğunu belirtti.

Başkan Akay, "Şeker sektörü şu andaki yapısıyla Avrupa ile rekabet edemez. O nedenle bu işe bir neşter vurulması gerekirdi. Hükümet de şu anda onu yaptı. Biz özelleşmiş bir Fabrika olarak özelleştirmeye karşı değiliz.Aynı zamanda biz Kayseri Şeker olarak sektörümüzde bu işi en iyi şekilde yaparak Avrupa ile rekabete de hazırlandığımızı ifade ediyoruz ve bu konuda da iddialıyız. Biz Şeker oranımızı yüzde 17'lere yaklaşan oranlara kadar artırarak, dekara verimliği kuraklığa rağmen ortalama 6 buçuk tondan 8-9 tonlara kadar çıkartmak suretiyle Avrupa ile rekabete hazırlanıyoruz. Bu başarılarımızla özelleştirmeye de katılarak sektörümüzün en güçlü kuruluşu olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.