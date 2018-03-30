Başkan Çelik, "Kültür ordumuzun güçlü olması için gayret gösteriyoruz"

Başkan Çelik, kültür sanat faaliyetlerine önümüzdeki aylarda da ağırlık vermeye devam edeceklerini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplumların çok daha güvenli ve sağlıklı yaşayabilmesi, devletlerin ayakta kalabilmesi için iki ordunun güçlü olması gerektiğini ifade ederek, "Birincisi silahlı ordumuz, ikincisi kültür ordusu. Şükürler olsun ki, geçmişteki pek çok destanın üzerine bugün Afrin'de yeni bir destan ekleyen güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Ordumuzun her zaman yanındayız ve duacısıyız; ancak sağlam medeniyetler için kültür ordusu da son derece önemli. Bu düşünceyle çıktığımız yolda kültürel birikimimizi artırmak için hız kesmeden çalışmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan birisi olan kültür sanat etkinliklerine Nisan ayı içerisinde de ilk günkü heyecan ile devam edeceğiz" dedi.

Nisan ayı içerisinde geleneksel olarak düzenlenen, alanında Türkiye'nin ilk ve tek etkinliği olan Uluslararası 13. Liselerarası Tiyatro Festivali'ni yapacaklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Türkiye'nin ve dünyanın farklı şehirlerinden yüzlerce genci Kayseri'de buluşturacağız. Yine şehrimizin önemli yazarlarından olan Mustafa Miyasoğlu adına düzenlediğimiz 2. Hikaye Yarışması'nın başvuruları bu ay içerisinde de devam edecek. Her ay olduğu gibi Nisan ayında geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelik birbirinden kaliteli, birbirinden renkli tiyatrolar, sinema, söyleşi ve geziler tertip ettik" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayında çocuklar için "Renkli Masallar", "Kayıp Prenses", "Shopkins Cicibiciler", "Bremen Mızıkacıları", "Arı Maya", Garfield", "Dolgi ve Arkadaşları" ve "Çizmeli Kedi"; yetişkinler için ise "Gog", "En Büyük Haber", "Aşk ve Şifa" gibi oyunları Kayseri'ye getirecek. Nisan ayında başlayacak olan Uluslararası 13. Liselerarası Tiyatro Festivali ise 24 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ayrıca Doğan Cüceloğlu, Yavuz Bahadıroğlu gibi isimlerin katıldığı söyleşiler gerçekleştirilecek.