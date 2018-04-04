Kırıkkale'de otizmli çocuklara özel park

Kırıkkale'de otizmli çocuklara yönelik eğitim veren Özel Eğitim Uygulama Okulunda Dünya Otizm Günü sebebiyle bir kutlama düzenlendi. Düzenlenen kutlama öncesi Kırıkkale Belediyesi tarafından okul içine yaptırılan otizmli öğrencilere özel parkın açılışı yapıldı. Açılış sonrası okul öğrencileri, veliler ve katılımcılar parkı incelediler. Sonrasında ise katılımcılar öğrencilerin hazırladığı gösterileri birlikte izledi.

Hazırlanan parka dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Esas olan yaratılanı yaratandan ötürü sevmektir. İlk işimize sevgi ile başlıyoruz. Bizim özel evlatlarımızı özel ilgiyle yaklaşırsak, özel eğitimleri de o kadar başarılı olur. Bugün burada özel otizmli kardeşlerimizi gördük, öğretmen ve velilerimizle nasıl eğitim aldıklarını yerinde müşahede ettik.

Bizler hiç şüphe yok ki her daim yanınızdayız. Velilerimiz ve öğretmenlerimizin talebi ile bu değerli kardeşlerimiz için bir otistik park yaptık. Mevcut iktidarımız döneminde engelli kardeşlerimiz için sayısız kazanımlar elde edildi. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin aileleri için Engelsiz Kafe yaparak hem işletmesini hem de orada sosyal alanlarını genişlettik. Otizmin farkındayız ve her zaman onların yanındayız" dedi.

Düzenlenen açılış törenine Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katıldı.

