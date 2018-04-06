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Çelikten esnaf ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Bulvarı’ndaki katlı kavşaklarda yaptığı incelemelerin ardından Sivas Caddesi’nde esnafları ziyaret etti. Başkan Çelik, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, hâl hatır sordu.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 16:59
Çelikten esnaf ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve il yönetim kurulu üyeleri ile esnaf ziyaretinde bulundu. Fuzuli Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Emirgan Parkı istikametindeki esnafları ziyaret eden Başkan Çelik, "Hayırlı İşler" temennisinde bulundu. Esnaflar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Mustafa Çelik, alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emirgan Parkı'nda ise parkta oynayan çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Çelik, parkta oturan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

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Çelikten esnaf ziyareti
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