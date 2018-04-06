Evlenen çiftler ‘Aile Ağacı’ dikiyor

Kaymaklı Belediyesinin başlattığı örnek proje düğün sezonun başlamasıyla tekrar canlandı. "Aile Ağacı" projesini hayata geçiren Kaymaklı Belediyesi, bu uygulama ile beldede yeşil alan sayısını artırmayı hedefliyor. Göztepe mevkiinde oluşturulan ağaçlandırma alanına yeni evlenen çiftler nikah sonrasında ağaç dikiyorlar.

Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma yaptığı açıklamada, "Amacımız hem ağaç dikme bilincini oluşturmak, hem de yeni evlenen gençlerimize güzel bir hatıra bırakmak. Bundan sonra evlenmek isteyen tüm gençlerimizin burada bir ağacı olacak. İnşallah bundan sonraki hayatları diktikleri ağaçlar gibi uzun ömürlü olur" dedi.