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Evlenen çiftler ‘Aile Ağacı’ dikiyor

Kaymaklı Belediyesi, belde de evlenen genç çiftlere Göztepe Mevkiinde oluşturulan ağaçlandırma alanına Aile Ağacı diktirerek, hatıra sertifikası vermeye devam ediyor.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 09:11
Evlenen çiftler ‘Aile Ağacı’ dikiyor

Kaymaklı Belediyesinin başlattığı örnek proje düğün sezonun başlamasıyla tekrar canlandı. "Aile Ağacı" projesini hayata geçiren Kaymaklı Belediyesi, bu uygulama ile beldede yeşil alan sayısını artırmayı hedefliyor. Göztepe mevkiinde oluşturulan ağaçlandırma alanına yeni evlenen çiftler nikah sonrasında ağaç dikiyorlar.

Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma yaptığı açıklamada, "Amacımız hem ağaç dikme bilincini oluşturmak, hem de yeni evlenen gençlerimize güzel bir hatıra bırakmak. Bundan sonra evlenmek isteyen tüm gençlerimizin burada bir ağacı olacak. İnşallah bundan sonraki hayatları diktikleri ağaçlar gibi uzun ömürlü olur" dedi.

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Evlenen çiftler ‘Aile Ağacı’ dikiyor
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