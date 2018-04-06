NEVÜ öğrencilerinden ‘Sigarasız Alan’ uygulaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Kulübü öğrencileri başta üniversitede eğitim-öğretim gören öğrenci arkadaşları ve personel olmak üzere toplumun her kesimde sigaranın neden olduğu zararlar hakkında farkındalık oluşturmak için 'Dumansız Üniversite, Dumansız Kampüs' sloganı başlattı. Bu kapsamda ellerine fırça alan öğrenciler, kampüs içerisinde bulunan bina önlerinde kırmızı üzerine beyaz boya ile 'Sigarasız Alan' yazdı.

Sigara kullanan bireylerde içmeyenlere göre çeşitli hastalıklara yakalanma olasılığının daha fazla olduğuna dikkat çeken Semra ve Vefa Küçük Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Kübra Türkmen, 'Sigara ve benzeri zararlı madde kullanımının çocuklar ve gençler başta olmak üzere yetiştin bireyler üzerinde her açıdan zararları bulunmakta. Özellikle akciğer, gırtlak, ağız, dil, mide, karaciğer hastalıklarının hatta ölümlerin birinci nedenlerinin başında bu zararlı maddeler gelmekte. Bizler de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri olarak farkındalık yaratmak için 'Dumansız Üniversite, Dumansız Kampüs' sloganıyla 'Sigarasız Alan' çalışması başlattık. Buradaki en büyük amacımız öğrenci arkadaşlarımızı ve toplumun her kesimini bu zararlı maddelerden uzak tutarak, daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine, sigara kullanan arkadaşlarımızın da bırakmalarına vesile olmaktır" dedi.

Semra ve Vefa Küçük Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi İrem Kundaksız ise, "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Meslek Yüksekokulu öğrencileri olarak 4. sınıfta almış olduğumuz 'Halk Sağlığı' dersi kapsamında toplumsal sağlık sorunlarını saptamaya başladık ve bu sorunlarla mücadele edebilmek için üniversite bünyesinde 'Sağlıklı Yaşam Kulübü'nü kurduk. Ailelerinden ayrılıp üniversiteye gelen öğrenci arkadaşlar arasında yaptığımız araştırmaya göre, aile özleminden ve üzerlerine yeni sorumlulukların eklenmesi, arkadaş ortamlarına kabul edilebilmek için sigara kullanmaya başladıklarını tespit ettik. Kulüp olarak ilk hedefimiz arkadaşlarımızı bu zararlı alışkanlıktan uzak tutarak, kullananları da bırakmaları yönünde ikna etmektir. Bunun için de günümüzün büyük bir kısmını geçirdiğimiz kampusumuz de bina önlerinde 'Sigarasız Alan'lar oluşturmaya başladık" diye konuştu.