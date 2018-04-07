Çelik: Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız

Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de amatör ve profesyonel sporun çok daha fazla gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sporu bir hayat tarzı haline getirmek için pek çok alanda çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni tesisler de kazandırıyor. Bu anlamda Kayseri'nin en önemli değerlerinden olan Kayserispor'un yarım kalan tesislerini Büyükşehir Belediyesi yapacak. Karpuzatan Tesisleri'nin ihalesi dokuz firmanın katılımıyla yapıldı. Sporun ve sporcunun gelişmesi için Amatör Spor Tesisi, 17 sosyal tesiste yüzme havuzları ve fitness salonları, Güreş Eğitim Merkezi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Okçuluk ve Etnosporları Merkezi gibi projeler ortaya koyan ve bu projelerin büyük bölümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Kayserispor'un yarım kalan tesislerini de şehrimize kazandıracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tesislerin inşaatını kısa zamanda tamamlayarak Kayserispor'a yakışır tesisleri sporun hizmetine sunacaklarını söyledi. Başkan Mustafa Çelik, şehrimizdeki sporun ve sporcunun gelişimi için azami gayret göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.