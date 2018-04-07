“Genelgeye titizlikle uyun”

Nevşehir
'de 2018 yılında yürütülen projelerin toplam parasal tutarının 1 milyar 237 milyon 912 bin 459 lira olduğunu kaydeden Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, yatırımların zamanında bitirilmesi için yatırımların ve ihale işlemlerinin takibinin önemli olduğunu söyledi. İl Koordinasyon Kurul ve Su yönetimi kurulu toplantısında bir konuşma yapan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, tüm yatırımcı daire müdürlerini, kaymakamları uyararak, vatandaşa zamanında yapılacak hizmetin anlamlı olduğunu belirterek, "Yatırımların planlanan zamanda bitirilmesi için takipçisi olun, olası aksaklıklara karşı her daim tedbirli olmaya çalışın ve 31 Ocak tarihli hazırlayıp tüm yatırımcı kurumlara gönderdiğimiz genelgeye de, muhakkak ve titizlikle uyulmasını rica ediyorum, ben de takipçisi olacağım. Vatandaşa yapacağımız hizmet ve ilimize getirilecek yatırımların zamanında olması yatırımı daha da anlamlı hale getirir" dedi. NEVŞEHİR'E 1.2 MİLYAR TL
Vali Aktaş toplam parasal değerinin 1.2 milyar lira olun 245 projenin bulunduğu söyledi.