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Kocasinan’ın milli sporcuları masa tenisinde gururlandırdı

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Kocasinan’ın milli sporcuları masa tenisinde gururlandırdı
Milli Takımı temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, masa tenisindeki performanslarıyla Türkiye tarihine geçti. Avrupa'nın En İyi Top 10'lar turnuvasından sonra Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu kampına davet edilmesiyle kariyerine yeni bir sayfa açan Özge Yılmaz, yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin, Olimpiyat kadrosuna alınan en genç sporcusu unvanını aldı. Betül Nur Kahraman ise Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Başkan Çolakbayrakdar, "Kulübümüz sayesinde , masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il oldu" açıklamasında bulundu.
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Kocasinan’ın milli sporcuları masa tenisinde gururlandırdı
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