Türkiye’nin İlk ve tek ‘Lord Muhtarı’

BUGÜN NELER OLDU

2014'te yapılan yerel seçimlerde Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi Muhtarlığı'nı kazanan Fatih Çalışkan'ı aldığı 'lord' ünvanı diğer muhtarlardan ayırıyor. Muhtar Fatih Çalışkan, 'Lord' ünvanını almasını ise şöyle anlattı: 30 Mart 2014 tarihinde muhtar olarak seçildim. O günden bugüne kadar muhtarlık görevindeyim. Muhtar olmadan önce 2013 yılında esnaflıkla uğraşıyordum. 2013'te bir yurt dışı gezim oldu. Arkadaşla beraber İskoçya'dan küçük bir arsa satın aldım ve bana Lord olduğuma dair belge verdiler. Muhtarlık hizmetleri ile ilgili bilgi veren Çalışkan sözlerine şöyle devam etti: Ben muhtar olarak seçildiğim zaman önce muhtarlığı teftiş ettim. Boş muhtarlık aldım, içi bomboştu, kapı önünde bayrak bile yoktu. Önce burayı düzelttim. Çünkü burası benim değil, burası Alpaslan Mahalle Muhtarlığı. Biz de buraya emaneten geldik. Emanete en iyi şekilde baktık. Devlet bakidir kişiler geçicidir ve görevi alıp en iyi şekilde layıkıyla yapalım dedik. Muhtarlık vardı ama mahalle sakinleri nerede olduğunu bile bilmiyordu. Devletin ve halkın birleştiği tek nokta burası. Tek tek evleri gezdim, kendimi tanıttım, mahalle sakinleriyle tanıştım. Bugün Cumhurbaşkanımızın dediği gibi muhtarla, devlet ve halk arasındaki en büyük köprü. Ve en demokratik şekilde seçilen de muhtar. Çünkü vatandaş, muhtarı, birebir görüyor ve oy veriyor. Devlet ile halk arasındaki en küçük birimiz ama en büyük bağı kuranlar da muhtarlardır. Eskiden belli bir muhtar profili vardı. Yaşlı ve sert muhtar profili. Aslında vatandaş sadece güleryüz istiyor. Mahallemiz toplu ve 527 bina, 4 tane okul var. Mahallemizde 15 dakikada her yere gidebiliyoruz. 15 tatilde Besime Özderici Ortaokulu'nun hayırseverlerimizle olsun, mahallelilerimizle olsun birçok kısmını yeniledik. Okulu gören özel okul sanıyor. Hatta bize vatandaşlarımızdan "Burası özel okul mu?" diye soranlar oluyor. Gençlerimizin güzel bir gelecekleri olsun diye biz de bir şeyler yapalım diye çaba verdik. Mahallemizdeki oyun gruplarını yeniledik, belediyemiz sağ olsun. Maç olduğu günlerde çocukları muhtarlığa davet ediyorum ve birlikte maç izliyoruz. Çocukları farklı yönlere yönlendirmek değil de spora yönlendirerek onları korumayı amaçlıyoruz.