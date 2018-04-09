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3 kişinin saldırdığı polisin burnu kırıldı

'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişilerin çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine giden 'de görevli polis memuru 'ye (27), 3 kişi saldırdı.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 13:37
3 kişinin saldırdığı polisin burnu kırıldı

Saldırıda polis memuru Çiftçi'nin burnu kırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Topucak Mahallesi Çeşmeli Kilise önünde meydana geldi. Polise, madde bağımlısı olduğunu ileri sürülen kişilerin, gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği ihbarı geldi.

Bunun üzerine olay yerine giden ekibine, gürültü yaptığı ileri sürülen 3 kişi saldırdı. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 3 kişi, biber gazıyla müdahale edilerek etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Saldırı sırasında burnundan yaralanan polis memuru ile arbede sırasında hafif yaralanan ve biber gazından etkilenen şüpheli Osman T. (26), aynı ambulansla Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan polis memuru Özgür Çiftçi'nin burnunda kırıklar oluştuğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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3 kişinin saldırdığı polisin burnu kırıldı
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