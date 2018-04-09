Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Mimar Sinan'ı Anma Gezisi, Sinan'ın doğum yeri olan Ağırnas'ta yapıldı. Geziye katılanlar Mimar Sinan'ın evini gezdi ve Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Suphi Saatçi'den Koca Sinan ile ilgili bilgiler aldı.

Mimar Sinan ile ilgili kitapları bulunan Prof. Dr. Saatçi, Mimar Sinan ve eserleriyle ilgili bilgiler verdi ve geziye katılanların sorularını cevapladı. Mimar Sinan'ın ne denli önemli bir mimar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saatçi, yaptığı eserlerden örnekler sundu.

