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'ı anma gezisi

Büyükşehir Belediyesi, ’ı anma etkinlikleri çerçevesinde bir gezi gerçekleştirdi. Gezide, Sanat tarihçisi Prof. Dr. katılımcılara Mimar Sinan’ı anlattı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:00
Mimar Sinan'ı anma gezisi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 'ı Anma Gezisi, Sinan'ın doğum yeri olan Ağırnas'ta yapıldı. Geziye katılanlar Mimar Sinan'ın evini gezdi ve Araştırmacı Yazar Prof. Dr. 'den Koca Sinan ile ilgili bilgiler aldı.

Mimar Sinan ile ilgili kitapları bulunan Prof. Dr. Saatçi, Mimar Sinan ve eserleriyle ilgili bilgiler verdi ve geziye katılanların sorularını cevapladı. Mimar Sinan'ın ne denli önemli bir mimar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saatçi, yaptığı eserlerden örnekler sundu.

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Mimar Sinan'ı anma gezisi
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