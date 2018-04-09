'Polis' olduklarını söyleyerek dolandıran 3 kişi yakalandı

Olay, 5 Nisan'da meydana geldi. Telefonda konuştukları A.K.'ye kendisini polis olarak tanıtan A.P. (39), terör örgütleri PKK ve FETÖ ile korkutarak, para istedi. Bunun üzere A.P.'nin verdiği adrese gelen A.K. yanında getirdiği 8 bin TL'yi kendisini bekleyen kişiye teslim etti.

Aynı yöntemle N.G.'nin de 4 bin 500 TL para ve 5 bin TL değerindeki altınlarını dolandıran A.P. ile suç ortakları A.D. (39) ve H.K. (29), mağdurların polise yaptığı şikayet sonucu yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülen 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.



