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'' olduklarını söyleyerek dolandıran 3 kişi yakalandı

'de kendilerini olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandıran 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:10
'Polis' olduklarını söyleyerek dolandıran 3 kişi yakalandı

Olay, 5 Nisan'da meydana geldi. Telefonda konuştukları A.K.'ye kendisini olarak tanıtan A.P. (39), terör örgüeri ve ile korkutarak, para istedi. Bunun üzere A.P.'nin verdiği adrese gelen A.K. yanında getirdiği 8 bin TL'yi kendisini bekleyen kişiye teslim etti.

Aynı yöntemle N.G.'nin de 4 bin 500 TL para ve 5 bin TL değerindeki altınlarını dolandıran A.P. ile suç ortakları A.D. (39) ve H.K. (29), mağdurların polise yaptığı şikayet sonucu yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve lık Büro Amirliği'ne götürülen 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.

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'Polis' olduklarını söyleyerek dolandıran 3 kişi yakalandı
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