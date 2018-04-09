Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Sivas'ta hafta sonu piknik alanları doldu taştı

'ta hafta sonu alanları doldu taştı

'ta havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonu alanları doldu taştı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 16:30
Sivas'ta hafta sonu piknik alanları doldu taştı

Hafta içi yoğun iş temposunun ardından vatandaşlar dinlenmek için hafta sonu alanlarını tercih ediyor. Belediyesi tarafından yapılan Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Karşıyaka Mesire Alanı ve Paşabahçe Piknik Alanı'na giden vatandaşlar aileleriyle birlikte keyifli vakitler geçiriyor. Üç piknik alanı her hafta sonu yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlıyor. Sivas'ta hafta sonlarının vazgeçilmezi haline gelen nda, belediye tarafından oluşturulan sosyal donatılar da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yamaç evleri, spor parkları, şelaleler, havuzlar, dereler ve bahçe hayvanlarının güzellikleri de çocukları cezbediyor. Mesire alanları; otoparkları, bulaşık haneleri, çocuk oyun alanları, havuzları ve güvenlikli oluşuyla Sivaslıları memnun ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta hafta sonu piknik alanları doldu taştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN