Sivas'ta hafta sonu piknik alanları doldu taştı

Hafta içi yoğun iş temposunun ardından vatandaşlar dinlenmek için hafta sonu piknik alanlarını tercih ediyor. Sivas Belediyesi tarafından yapılan Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Karşıyaka Mesire Alanı ve Paşabahçe Piknik Alanı'na giden vatandaşlar aileleriyle birlikte keyifli vakitler geçiriyor. Üç piknik alanı her hafta sonu yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlıyor. Sivas'ta hafta sonlarının vazgeçilmezi haline gelen piknik alanlarında, belediye tarafından oluşturulan sosyal donatılar da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yamaç evleri, spor parkları, şelaleler, havuzlar, dereler ve bahçe hayvanlarının güzellikleri de çocukları cezbediyor. Mesire alanları; otoparkları, bulaşık haneleri, çocuk oyun alanları, havuzları ve güvenlikli oluşuyla Sivaslıları memnun ediyor.



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