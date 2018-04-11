Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu

Edinilen bilgiye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde araçlara yakıt olarak piyasada 10 numara yağ olarak bilinen tehlikeli karışımlı yakıt satıldığı bilgisinin aldı. Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda takibe alınan İ.G. ve A.O.'nun işyeri ve araçlarında dolum yapılma esnasında operasyon ekipler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda ayrıca 3 bin 342 litre karışımlı madeni yağ ele geçirildi.

Öte yandan ekipler tarafından takibe alınan 33 plakalı kamyonetin kasasında bulunan düzenek vasıtasıyla 38 plakalı tır ve çekiciye B.B. ve R.G.'nin kaçak akaryakıt dolumu yapıldığı esnada operasyon yapıldı. Yapılan operasyonla şahıslar suçüstü yakalanırken, şahısların araç ve deposunda yapılan aramada 2 bin 534 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yapılan iki operasyon sonucunda toplamda 5 bin 846 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi hakkında işlem ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

