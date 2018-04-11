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'nin Altunhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

AA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 12:11
Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Muzaffer (69) ve eşi (68), Koru mevkisindeki nde sobayı yakarak uyudu.Uzun süre çiftten haber alamayan komşuları, eve geldiklerinde karı kocayı yataklarında hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ekipleri, Başkadın Yaltı'nın öldüğünü belirledi.

'ne kaldırılan 'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.Yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

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Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
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