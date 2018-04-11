Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Muzaffer (69) ve eşi Başkadın Yaltı (68), Koru mevkisindeki bağ evinde sobayı yakarak uyudu.Uzun süre çiftten haber alamayan komşuları, eve geldiklerinde karı kocayı yataklarında hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ekipleri, Başkadın Yaltı'nın öldüğünü belirledi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Yaltı'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.Yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.