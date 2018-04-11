Sağlık çalışanlarından polislere pastalı sürpriz

Sarıoğlan İlçe Devlet Hastanesi Aile Hekimi Dr. Ramazan Avşar ve diğer sağlık çalışanları, Polis Haftası nedeniyle polislere sürpriz yaptı. Sarıoğlan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan Dr. Ramazan Avşar, ihbarda bulunup, "Hastalar olay çıkartıyor. Yardıma ihtiyacımız var" dedi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Dr. Ramazan Avşar ve sağlıkçılar, hastaneye gelen 12 kişiden oluşan polis ekibini pastayla karşıladı.

Dr. Avşar, "Polis Haftası nedeniyle herkes polislerimizin haftasını kutluyor. Biz de değişik bir şey yapalım dedik. Polis arkadaşlarımız 500 metre yakınımızda bulunuyor. Güzel bir sürpriz yapalım istedik. Mutlu olurlarsa bizde seviniriz" dedi.

Komiser Yardımcısı Hakan Taş ise sürpriz için sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Tüm meslektaşlarımın Polis Haftası'nı kutlarım. Sıcak, soğuk demeden olaylara en kısa zamanda müdahale ediyoruz" dedi.

Yapılan sürprizin ardından sağlık çalışanları ve polisler hatıra fotoğrafı çektirdi.