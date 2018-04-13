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İkiz bebeklerine Recep Tayyip ve Ömer Halis ismini verdiler

Develi ilçesinde yaşayan Fatma ve Yavuz Yerebasmaz çifti, doğan ikiz bebeklerine Recep Tayyip ve Ömer Halis ismini verdi.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:42
İkiz bebeklerine Recep Tayyip ve Ömer Halis ismini verdiler

Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, eşi Habibe Cabbar ve AK Parti Develi Kadın Kolları Başkanı Elif İslamoğlu ile birlikte Fatma ve Yavuz Yerebasmaz çiftin dünyaya gelen ikiz bebeklerini ziyaret etti. İkiz bebeklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in isimleri isimlerini veren Yerebasmaz çifti Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Cabbar "Allah, yüzlerinizden gülücükleri eksik etmesin, Cennet kokan minik bebeklerimizin Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlatlar olması temennisiyle anne ve babayı tebrik ediyorum. Vatanımızda Cumhurbaşkanımıza ve 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halise duyulan sevginin bir göstergesi olarak Yerebasmaz çiftimizin ikiz bebeklerine Recep Tayyip ve Ömer Halis isimlerini koymuşlar. Bu da gösteriyor ki Recep Tayyipler ve Ömer Halislerin isimleri bu vatan topraklarında hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi. Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında Yerebasmaz çiftine de bebek çantası hediye edildi.

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İkiz bebeklerine Recep Tayyip ve Ömer Halis ismini verdiler
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