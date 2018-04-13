Kayseri'de trafikte motosiklet römorku üzerindeki motosiklet şaşırttı

Römorklu motosikletin sürücüsü, arkadaşının motosikletini bu şekilde taşıyarak yakıttan tasarruf ettiklerini söyledi. Talas ilçesi Kerkük Bulvarı'ndan Aşık Veysel Bulvarı'na seyreden arkasında özel olarak yapılmış 3 tekerlekli römork bulunan beyaz renkli plakasız motosikletin römorkunda, sürücüsü üstünde olan kırmızı renkli plakasız motosiklet sürücülerin dikkatini çekti. B uşekilde ilerleyen araç Yıldırımbeyazıt Mahallesi Tavlusun Caddesi'ne döndü.

Biri Arapça, diğeri Türkçe konuşan motosiklet sürücülerinden römorklu olanı kullanan sürücü, ''Arkadaşımın motosikleti yakıttan tasarruf etsin diye römorka bindirdim'' dedi.