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'de operasyonu: 10 gözaltı

'nin Yeşilhisar ve Tomarza ilçelerinde jandarma ekipleri, yaptıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 16:03
Kayseri'de kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler izinsiz kazı yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Yeşilhisar ilçesi 1'inci derece arkeolojik sit alanında şüpheliler K.Y., N.H.B., A.G., A.Ç. ve M.E.B.'yi izinsiz olarak kazı yaparken 1 kazma, 1 kürek, 8 sikke ile yakaladı.

Jandarma tarafından Tomarza ilçesinde yapılan operasyonda ise K.K., U.B., O.T., M.K. ve C.T. 2 bin 410 gram kükürt, 1 jeneratör, 2 hilti, 1 matkap, 1 el feneri, 15 metre elektrik kablosu, 15 metre ip, 50 metre uzatma kablosu, 9 matkap ucu, 3 tornavida, 2 inşaat eldiveni ile birlikte yakalandı. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kayseri'de kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
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