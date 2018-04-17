Büyükşehir Kayseri'yi yeşillendiriyor

Kocasinan Parkı'nın hem güzelleşmesi, hem de daha yeşil bir görünüme sahip olması için farklı okullardan öğrencilerle çok sayıda fidan dikildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin parkları ağaçlandırma çalışmaları Kocasinan Parkı'nda da devam ediyor. Kocasinan Parkı'ndaki fidan dikimine çok sayıda öğrenci katıldı. Elleri toprakla buluşan öğrenciler hem Kayseri'nin yeşillenmesine katkı verdiler hem de içlerindeki ağaç sevgisini yeşerttiler.

Öğrencilerin katılımıyla Kocasinan Parkı'na Karaçam ve Sedir Fidanları dikildi. Fidan dikimine katılan öğrenciler, böyle bir çalışmaya katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler ve herkesi fidan dikmeye davet ettiler.

