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Büyükşehir 'yi yeşillendiriyor

Büyükşehir Belediyesi ’yi yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:46
Büyükşehir Kayseri'yi yeşillendiriyor

'nın hem güzelleşmesi, hem de daha yeşil bir görünüme sahip olması için farklı okullardan öğrencilerle çok sayıda fidan dikildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin parkları ağaçlandırma çalışmaları Kocasinan Parkı'nda da devam ediyor. Kocasinan Parkı'ndaki fidan dikimine çok sayıda öğrenci katıldı. Elleri toprakla buluşan öğrenciler hem 'nin yeşillenmesine katkı verdiler hem de içlerindeki ağaç sevgisini yeşerttiler.

Öğrencilerin katılımıyla Kocasinan Parkı'na Karaçam ve Sedir Fidanları dikildi. Fidan dikimine katılan öğrenciler, böyle bir çalışmaya katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler ve herkesi fidan dikmeye davet ettiler.

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Büyükşehir Kayseri'yi yeşillendiriyor
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