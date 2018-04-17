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’in Bosnalı kursiyerleri ’de

tarafından 'in Mostar şehrindeki sanat ve kurslarına katılan kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı ’i makamında ziyaret etti.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:43
Kaymek’in Bosnalı kursiyerleri Kayseri’de

Başkan Çelik, Mostar'da her yıl 600 kişiye sertifika verdiklerini söyledi.

'in Mostar Şehri'nde açtığı kurslara katılan kursiyerler, 'ye geldiler. KAYMEK'in Kayseri'deki kurs merkezlerini gezen kursiyerler, daha sonra KAYMEK Sanat ve Müdürü Mürşide Gonca Aslan ile Büyükşehir Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret ettiler. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Müdürü Aslan, Mostar'a güzel hizmetler taşıdığını belirterek, buradan hizmet alan Boşnak, Sırp ve Hırvat kursiyerler adına bir grup kursiyerin Başkan Çelik'e bizzat teşekkür etmek için Kayseri'ye geldiklerini dile getirdi.

Mostar ile Kayseri'nin kardeş şehir olduğunu ve bu iki şehir arasındaki kardeşliği daha da güçlendirmek için yapılan çalışmaların başında Mostar'da açılan KAYMEK kurslarının bulunduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, tamamen insani değerler çerçevesinde bu çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Başkan Çelik, "Yüzlerce kilometre ötede kurs açıyoruz. Yılda 600 kişiye 10'dan fazla branşta kurs imkanı sunarak sertifika veriyoruz. Mostar'da açtığımız kurslar sadece Kayseri ve Mostar'ın kardeşliği pekiştirmiyor. Mostar'da yaşayan Hırvat, Sırp ve Boşnak dostlarımızla bir arada olmamızı sağlıyor. İnsanların diline, dinine, ırkına bakmadan tamamen insani değerlerle bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Ziyarette Başkan Çelik'e, Bosnalı kursiyerler tarafından yapılan bir tablo hediye edildi.

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Kaymek’in Bosnalı kursiyerleri Kayseri’de
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