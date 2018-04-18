Ağlayarak çıktığı salona şampiyon döndü

Süleyman Türkmani İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Furkan, 2,5 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle okulun bodrum katındaki spor salonunda karateye başladı.Kısa sürede yeteneği keşfedilen minik öğrenci, yaramazlıkları ve disiplini bozması nedeniyle antrenörü Fatih Güneş tarafından birçok defa salondan dışarı çıkarıldı.

Minik sporcusunun başarıya giden hikayesini AA muhabirine anlatan antrenör Fatih Güneş, Karate Federasyonu'nun sözleşmeli antrenörü olarak Kırşehir'de görev yaptığını, yaklaşık 2,5 yıl önce okul idaresinin de katkısıyla binanın bodrum katını spor salonuna dönüştürdüklerini ve sporcularıyla farklı turnuvalarda dereceler aldıklarını söyledi.

Güneş, 50'ye yakın çocuğa eğitim verdiğini, Furkan'ın da büyük yeteneklere sahip çocuklardan olduğunu belirtti.

İlk zamanlarda gürültü yapması ve disiplini bozması yüzünden Furkan'ı salon dışına çıkarmak zorunda kaldığını anlatan Güneş, "Disiplini bozduğunda akıllanıp kendine gelsin diye salonun dışına çıkarıyordum. Furkan, karateden kopamadığı için gitmez ve her defasında kapının önünde ağlardı. Bu kadar çok seviyordu. Onu bu şekilde karatenin içinde disipline ederek bu hallere getirdik. Artık karate sporunda daha büyük başarıları yakalayacaktır. Furkan bizim ilkimiz oldu, inşallah devamı gelecektir." diye konuştu.

Furkan'ın, turnuvalardaki başarısının ardından ilk defa katıldığı Gaziantep'teki Minikler-Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 40 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu aktaran Güneş, sporcunun milli takıma da seçildiğini dile getirdi.

BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA DA İDDİALI

Güneş, Furkan'ın karatenin hem kata hem de kumite dallarında yarışabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her ikisini de başarmak gerçekten çok zordur. Bu yaşlarda bir çocuğun hem kata hem de kumite yapması çok güzel bir şey. Gaziantep'teki şampiyonanın ardından 2018 yılının milli takım aday kadrosuna seçildi. Sadece birincilerin gittiği Çocuklar Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. İki sene içerisinde çıkardığımız ilk milli sporcumuz Furkan Çakır olacak. Balkan Şampiyonası'ndan da şampiyonlukla döneceğine inanıyoruz. Furkan bize bir kapı araladı."

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEĞİM"

İlk başlarda çok zorluk çektiğini, yaramazlıkları nedeniyle çok defa salondan atıldığını anlatan Furkan ise, antrenörünün anlayışı ve tahammülü ile yeteneğini geliştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada 2,5 yıldır spor yapıyorum. Kata ve kumite yapıyoruz. 50 arkadaşımla haftanın 6 günü salona gelerek günde 2,5 saat çalışıyorum. İlk defa Türkiye şampiyonasına gittim. Oradan da birincilikle döndüm ve sonrasında milli takım aday kadrosuna seçildim. Çoğu zaman ağlayarak girdiğim bu salona şampiyon olarak döndüm. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak Balkan karate şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğim."