Başkan Çelik esnaf ve vatandaşlarla birlikte

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yoğun mesaisine rağmen sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile birlikte bu kez de Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet etti ve hal hatır sordu. Bu sırada Cumhuriyet Meydanı'nda canlı müzik yapan bir grubun yanına giden Başkan Çelik, bir süre gençleri dinledi.

Başkan Çelik ve İl Başkanı Özden daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan esnafları tek tek ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen esnaf ziyareti sırasında Başkan Çelik, alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştü. Her girdiği iş yerinde esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Çelik, gösterilen ilgiye aynı şekilde cevap vererek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşları ziyaretinin sonunda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR'un işlettiği Meydan Döner'i ziyaret eden Başkan Çelik, burada oturan ailelerle görüştü ve bir süre onlarla birlikte oturarak sohbet etti.

