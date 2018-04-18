Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Başkan Çelik esnaf ve vatandaşlarla birlikte

Başkan Çelik esnaf ve vatandaşlarla birlikte

Her fırsatta halkın içinde ve halkla birlikte olan Büyükşehir Belediye Başkanı , ’nda vatandaşlarla görüştü ve bölgedeki esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretine İl Başkanı de katıldı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:45
Başkan Çelik esnaf ve vatandaşlarla birlikte

Büyükşehir Belediye Başkanı , yoğun mesaisine rağmen sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Çelik, İl Başkanı ile birlikte bu kez de 'nda vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve AK Başkanı Hüseyin Cahit Özden Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet etti ve hal hatır sordu. Bu sırada Cumhuriyet Meydanı'nda canlı müzik yapan bir grubun yanına giden Başkan Çelik, bir süre gençleri dinledi.
Başkan Çelik ve İl Başkanı Özden daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan esnafları tek tek ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen esnaf ziyareti sırasında Başkan Çelik, alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştü. Her girdiği iş yerinde esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Çelik, gösterilen ilgiye aynı şekilde cevap vererek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşları ziyaretinin sonunda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR'un işlettiği Meydan Döner'i ziyaret eden Başkan Çelik, burada oturan ailelerle görüştü ve bir süre onlarla birlikte oturarak sohbet etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Çelik esnaf ve vatandaşlarla birlikte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN