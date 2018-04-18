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Çocuklardan mest eden

Çocuk Korosunun i dinleyenleri mest etti.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 16:52
Çocuklardan mest eden konser

Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Çocuk korosu Geçmiş yıllara damgasını vuran birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Korunun yanı sıra şarkı aralarında sahne alan öğrenciler de çeşitli yörelere ait halk oyunlarını sergiledi.

sonrasında koroda bulunan çocukları tek tek kutlayan ve çeşitle hediyeler takdim eden Başkan Aydın, "Çok keyif aldığım bir program oldu. çocuklarımız doğal ne yaparlarsa sevimli geliyor bize. Çok güzel sesleri olan çocuklarımızı gördük. Belki çok ünlü, tanınmış sanatçıların programına katılıyoruz ama çocuklarımızın konseri bizlere çok büyük mutluluk verdi." Şeklinde konuştu.

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Çocuklardan mest eden konser
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