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Dünyanın en büyük temalı ı yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 metrekarelik alana 160 bin ile dünyanın en büyük temalı lale ı yapılıyor. Alana ilk lale sandığını koyan Büyükşehir Belediye Başkanı , “Sayı ve büyüklük itibariyle bir dünya rekoru kıracağız” dedi.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:14
Dünyanın en büyük Türk bayrağı temalı lale peyzajı yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük temalı ının çalışmalarına başladı. 'ndaki tören alanında gerçekleştirilen çalışmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı başlattı. Öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, bereketli bir gün geçirdiklerini söyleyerek, "Akşama kadar belediyemizde ve şantiyelerimizde çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz.

Günün yorgunluğunu atabilmek için vaktimiz ve zamanımız el verdiğince de hemşerilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bugün çarşıda esnaflarımızı ziyaret ettik, meydan kafedeki dostlarımızla çay içtik ve evimizde yaşlı teyzelerimizi ağırladık. Şimdide yarın yapacağımız etkinliğin ilk çalışmasını yapacağız. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızla ilgili meydanda bir rekor çalışması yapacağız. Bu bir dünya rekoru. 400 metrekarelik, 160 bin adet kırmızı ve beyaz laleden oluşan bir Türk bayrağı peyzaj çalışması yapacağız" dedi.

Sayı ve büyüklük itibariyle dünya rekoru kıracaklarını kaydeden Çelik, " hocam ve ekibiyle şahitlik yaparak yarın bunu tescil edecekler. Şimdi bunun ilk lale paketini meydana yere koyacağız. Biz bu tip çalışmaları 'mizin marka değerini artırmak için yapıyoruz. Tüm 'ye Kayseri'yi her konuda tanıtmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Dünyanın en büyük Türk bayrağı temalı lale peyzajı yapılıyor
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