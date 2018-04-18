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'ta kokutan ev ı

'ta tek katlı evde çıkan paniğe neden oldu.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 16:55
Sivas'ta kokutan ev yangını

Edinilen bilgiye göre , saat 10.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Desen Sokak'ta bulunan Veysel Büyükkapı'ya ait müstakil evde çıktı. Evin arkasında bulunan kurumuş otlar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın eve sıçradı. Bu sırada evde olan Hanım Büyükkapı yangını fark edince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası müstakil evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta kokutan ev yangını
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