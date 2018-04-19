Aksaray Tarım Platformu'ndan erken seçim kararına destek

Aksaray Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Biz tarım platformu ve sivil toplum örgütü başkanları olarak ülkemizin başta Afrin Operasyonu, Suriye'deki yaşanan gelişmeler ve çevremizdeki olumsuz şartları da göz önünde bulundurarak, Türkiye'nin bölge ülkelerinde umut olduğunu, Türkiye'nin lideri olan Cumhurbaşkanımızın da mazlumların dili, sesi olma yönünde verdiği gayret üzere açıklanan seçim tarihini destekliyoruz. Avrupa ve Amerika ülkelerindeki birçok emperyalist güçler ülkemiz üzerinde büyük düşünceler gerçekleştiriyor. Biz de bu konuda iş dünyası olarak Türkiye'de şu an itibari ile önümüzü görmek istiyoruz. Ekonomide dolar ve euronun yükselmesi, iş dünyasının yarın için yatırım yapmasında güçlük çıkartmıştı. Ama 24 Haziran'da seçimin açıklanması itibari ile hemen aynı anda piyasaların gevşemesi iş dünyasında çok güzel bir rahatlık getirdi. Bundan sonra ülkemizin önünün, ufkunun açık olacağını düşünüyoruz. Biz burada alınan seçim kararını destekliyoruz. Ülkemiz adına, milletimiz adına hayırlı olsun" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise "Seçim kararının açıklanması ile birlikte piyasaların ciddi şekilde rahatladığını gördük. Tabii biz Aksaray'da tarım platformu olarak alınan seçim kararını uygun buluyor ve destekliyoruz. İnşallah ülkemize faydalı olacağına inanıyorum. 24 Haziran'da da güçlü bir şekilde seçim çıkar ve ülkemize, geleceğimize faydalı olur" şeklinde konuştu.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise "Uzun zamandan beri meclisteki ana muhalefet partisi ve meclis dışındaki muhalefet partileri erken seçim için konuşuyorlardı zaten. Dün de Cumhurbaşkanımız 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Tabii ekonomik ve siyasi anlamda olumlu olduğunu düşünüyoruz. Borsanın yükselmesi, dövizin buna aşağıya düşüşle tepki vermesi bunu ortaya koydu. Biz de Aksaray'da sivil toplum örgütleri olarak erken seçimi destekliyoruz. Ülkemiz için faydalı olacağını düşünüyoruz, hem başkanlık sistemi ile daha doğru olacağını düşünüyoruz. İnşallah 24 Haziran'da huzurlu bir şekilde seçimimiz gerçekleşir, Türkiye ekonomik ve siyasi olarak şu anda bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya gider. Siyasi ve ekonomik istikrar devam eder" diye konuştu.

Toplantıya Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Mustafa Şahin, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Koray Zeybek katıldı.