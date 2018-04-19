Kayseri'de rekor bayrağa yoğun ilgi

Dünya Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından tescil edilen, 168 bin 100 lalenin kullanılmasıyla yapılan 403,44 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağı adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu güzelliği görmek için Cumhuriyet Meydanı'na gelenler fotoğraflar çektirerek bu özel anı ölümsüzleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çelik, dünya rekoru bayrağımızın önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Birçok vatandaşın bayrağımızı görmek için ay yıldızlı tişörtlerle Cumhuriyet Meydanı'na geldikleri görüldü.