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'de rekor bayrağa yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi tarafından lale peyzajı ile yapılan dünyanın en büyük Türk Bayrağını görmek isteyenler ’na akın ediyor.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:12
Kayseri'de rekor bayrağa yoğun ilgi

Dünya Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından tescil edilen, 168 bin 100 lalenin kullanılmasıyla yapılan 403,44 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağı adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu güzelliği görmek için 'na gelenler fotoğraflar çektirerek bu özel anı ölümsüzleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çelik, dünya rekoru bayrağımızın önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Birçok vatandaşın bayrağımızı görmek için ay yıldızlı tişörtlerle Cumhuriyet Meydanı'na geldikleri görüldü.

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Kayseri'de rekor bayrağa yoğun ilgi
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