Kayseri'de üroonkoloji Konseyi Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi

Novotel'de düzenlenen eğitim toplantısına, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez, üroloji, onkoloji, radyasyon onkoloji, nükleer tıp, radyoloji ve patoloji branşlarından akademisyenler ile King Hamad Üniversitesi'nden öğretim üyeleri katıldı.

Eğitim toplantısının açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez, gerçekleştirilen toplantının üroonkoloji konusunda bu yıl üçüncü toplantı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Gülmez, "Bugün biliyoruz ki, mesane kanseri erkeklerde 4. sırada sıklıkta görünen kanser türüdür. Bu önemli hastalık sanayileşmenin artması ve insan ömrünün uzamasıyla belirgin bir şekilde artıyor. Bu konu bugün diğer toplantılarda olduğu gibi multidisipliner bir anlayışla ele alınacaktır" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru da katılımcılara teşekkür ederek, toplantıda ele alınan konunun önemine vurgu yaptı.

Başhekim Doğru, "Ürolojideki akademik arkadaşlarımızla üroloji konusundaki bilgi birikimi paylaşma konusunda göstermiş oldukları gayretler bizleri mutlu ediyor. Bu gayretler neticesinde ortaya çıkan bilgi birikimi mesane kanseri değil, ürolojik tüm vakalarda ürolojik açıdan toplumun daha sağlıklı hale gelmesine yardım etmektedir" diye konuştu.

King Hamad Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Koordinatörü Dr. Elias Fadel'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ise, fakülteleri hakkında bilgiler verdi.

Bu yıl fakültelerinin kuruluşunun 50. yılını kutladıklarının altını çizen Dekan Poyrazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür toplantılar bizler için önemli. Biliyorsunuz hem araştırma üniversitesiyiz, hem de Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu kapsamda yapılan toplantılar bizim açımızdan önem arz etmektedir. Multidisipliner toplantılarda hem araştırmalar açısından, hem de sağlık hizmetleri açısından önemlidir. Bu tür toplantılar ile biz birimler ve bölümler arasında ki işbirliğinin üst düzeye çıkmasını hedefliyoruz."

Açılış konuşmaların ardından King Hamad Üniversitesi'nden öğretim üyelerine katılım belgeleri verilerek, sunumlara geçildi.

Sunumu yapan akademisyenler, "Kasa İnvaze Olmamış Mesane Kanseri" ve "Mesane Kanserinde Adjuvan Tedaviler " ile "Mesane Kanserinde Yaşam Kalitesi" konularında bilgiler verdi.