Kırıkkale baharda rengarenk olacak

Kırıkkale Belediyesi tarafından hazırlanan serada mevsime ve çevre düzenlemesine yönelik çiçek üretimi devam ediyor. Bu sene belediye serasında toplam 820 bin mevsim çiçeği üretimi yapıldı. Üretimi yapılan çiçekler cadde ve sokakları süslemeye başladı.

Kırıkkale Belediyesi serasındaki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı her yıl üretimin artarak devam ettiğini belirterek çiçeklerin şehrin cadde ve sokaklarını süslediğini söyledi. Başkan Saygılı, "Kış aylarında dâhil olmak üzere belediyemiz serasında kadife, sardunya, sarkıcı, yıldız çiçeği, papatya, petunya ve begonya olmak üzere 820 bin adet üretim yapıldı. Şehrin daha yeşil gözükmesi ve daha huzur verici olması için çalışmaları sürdürüyoruz. Amacımız, şehrimizin tüm sokak ve caddelerini çiçek bahçesine dönüştürmek. Bu yıl dikeceğimiz çiçekler ve hizmete girecek olan parklarla birlikte belediye olarak şehrimizi çiçek bahçesine dönüştüreceğiz. Her yıl seralarımızda miktarını artırarak üretimimiz devam ediyor. Çiçeklerle şehrimizi güzelleştirmeyi amaç edindik. Üretim ve sergileme açısından birkaç tane farklı tekniğe yer veriyoruz. Bunlardan birisin metal çiçek kuleleri. Saksılar ve metal yardımıyla oluşturduğumuz kuleler, çiçeklerin gelişmesiyle birlikte çiçekten bir kule görünümüne kavuşuyor" şeklinde konuştu.