Nevşehirspor yöneticileri Ünver’i ziyaret etti

Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç ziyarette yaptığı açıklamada Nevşehirspor'un başarısı için her zaman kendilerine büyük katkılar sağlayan Belediye Başkanı Ünver'e, tüm yönetim kurulu ve taraftarlar adına teşekkür etti.

2017-2018 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup birincisi olan Nevşehirspor ile 6. Grup birinci olan Kırşehir Belediyespor'un 1.kademe play-off müsabakaları kapsamında 21 Nisan 2018 tarihinde Ankara Osmanlı Stadında karşı karşıya geleceğini belirten Nevşehirspor Kulüp Başkanı Dirikoç, karşılaşmanın hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti. Dirikoç Nevşehirspor'a gönül veren tüm taraftarları, Ankara'ya davet etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'de, Nevşehirspor'un her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Elde edilen grup birinciliğinin ardından Ankara'da şampiyonluğu omuzlamasına da şahit olmak istediklerini ifade eden Ünver : " Sezonun ilk karşılaşmasından itibaren Nevşehirspor'un yanında olduk. Maddi ve manevi olarak elimizden gelen her desteği takımımızın başarısı için seferber ettik. İnanıyorum ki Nevşehirspor Ankara'da yüzlerimizi bir kez daha güldürecek ve 3. Lig kapısını aralayacağız. Bu inanç içerisinde Nevşehirspor'umuza başarılar diliyorum" dedi.